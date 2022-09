Das hier ist meine subjektive Momentaufnahme. Nach einem Schulstart und einem hartnäckigen Gefühl, dass er noch nicht vorbei ist. Ein Fakt vorab: Die Arbeiterkammer berichtet von bis zu 200 Euro. So viel kosten die ganzen Hefte, Einbände, Mappen und alles, was das Kind haben muss. An der Stelle muss ich anmerken, dass ich es unglaublich finde, wie haargenau gleich und unbarmherzig dieses A4-kariert-Korrekturrand-20 Blatt-System noch funktioniert. Ich kenn mich nämlich deshalb so gut aus mit all diesen Papier/Einband/Sonderbedürfnissen, weil ich in meiner Schulzeit exakt gleich eingekauft habe.

Gut, also bereits vor dem Schulbeginn habe ich mehr als 350 Euro (für zwei Kinder) für diesen ganzen Krims ausgegeben. Aber klar, irgendwo müssen sie ja reinschreiben. Obwohl, andererseits, es gibt I-Pads, weil digitale Grundbildung hier nicht nur ein Fach, sondern quasi Programm. Das Gerät wird 80 Euro kosten. Und kleiner Scherz: Ich wette, dass es trotzdem ein Heft geben wird. Vielleicht so eines: Schnellhefter, blau, linierte Einlagen.

Dann aber geht es weiter: Der Elternabend spült nicht nur neue aufregende Whats-App-Gruppen in mein Leben, sondern auch noch ein paar Vorschläge. Die Deutsch-Professorin möchte, dass ich das Jö-Magazin abonniere (21 Euro), sie würde sehr viel daraus im Unterricht verwenden, dazu soll auch ein neues Lese-Buch gekauft werden (ok, hab nicht gut aufgepasst und Hardcover statt Taschenbuch gekauft, diese extra Euros gehen auf meine Kappe). Und dann natürlich: Elternverein, Klassenkasse, Bastelgeld, Hallenschuhe (ein völlig neues Produkt in meiner Wahrnehmung). Und finally: eine bald stattzufindende Alpaka Wanderung. Sehr süß, nur 18 Euro, stärkt sicher die noch frische Klassengemeinschaft.

Ich meine das weniger zynisch, als es klingt, denn natürlich kosten Kinder Geld, aber ich verstehe gut, dass die 1.500 Euro pro Schuljahr und Kind für viele Familien nicht zu stemmen sind.

Dabei habe ich eh ein Riesen-Glück. Eines der Mädchen will neben der Schule nämlich nur Fußball spielen. Toller Sport, quasi gratis. Und schon denke ich, direkt was gespart zu haben.