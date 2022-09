Es ist nicht die erste Auswirkung des Klimawandels, die hierzulande spürbar wird. Und es wird, so viel ist gewiss, nicht die letzte bleiben. In zunehmendem Tempo tauen die Gebirgsgletscher dahin, von Jahr zu Jahr wird es aufwendiger, teurer und ökologisch schwieriger argumentierbar, den Skibetrieb auf dem Dach der Alpen fortzuschreiben. Auf dem Dachstein hat man nun die Flucht nach vorne angetreten und macht die Eisläden für die Alpinskisportler (vorerst) dicht. Auch die übrigen sieben Gletscherskigebieten Österreichs haben mit den klimatischen Veränderungen zu kämpfen. Saisonen werden nach vorne und hinten verkürzt, Liftstützen versetzt, Planen über das Eis geworfen, um das zu schützen, was noch da ist.