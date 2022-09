Der Applaus war groß, als der Circus Roncalli, der eigentlich schon seit Jahrzehnten auf Wildtiere verzichtet, vor drei Jahren plötzlich Elefanten zurück in die große Manege brachte. Selbst Tierschutzorganisationen waren begeistert. Statt echter Dickhäuter setzt der Zirkus auf fünf Meter große Hologramme, die mittels Laserbeamer auf dünne Netze in der Arena projiziert werden. Vielleicht sollten die Kampagnenmanager von Bundespräsident Alexander Van der Bellen also an Hologramme denken, um zu verhindern, dass die Elefantenrunden der kommenden Wochen elefantenlos bleiben. Vernünftiger und im Sinne des demokratischen Diskurses wäre es freilich, der Amtsinhaber würde sich zumindest den großen Diskussionsrunden stellen.