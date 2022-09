Die Sozialdemokraten bleiben vorne, aber die Rechten wurden stark wie nie – so ließ sich gestern schon nach den ersten Prognosen das Wahlergebnis in Schweden zusammenfassen. Die Parteienblöcke links und rechts der Mitte lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sie lagen am Ende nur minimal auseinander. Kurz vor Mitternacht dann alles anders: Die Mehrheit sei nun doch zugunsten des konservativen Lagers gekippt.