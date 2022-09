Guten Morgen, geschätzte Leserinnen und Leser!



Haben Sie sich schon im Detail überlegt, wie bzw. wo Sie in den nächsten Monaten bei Strom und Heizung sparen werden? Falls Sie bereits einen konkreten Plan haben, wie Sie nicht nur mit Blick auf Ihr eigenes Bankkonto, sondern mit Blick auf die mögliche europäische Energie-Notsituation sparen werden, zählen Sie jedenfalls zu jenen Menschen, die Europa jetzt bräuchte. Also zu jenen, die auch ohne monetäre Sparanreize einer gewissen Verantwortung nachkommen. Wie viele es aber als moralische Pflicht und gesellschaftspolitische Notwendigkeit sehen, den Deckel auf den Kochtopf zu geben, die Waschmaschine öfters nur mit 30 Grad laufen zu lassen und die Raumtemperatur zu reduzieren, selbst wenn das Bankkonto anderes zulassen würde?



Die Kritiker des gestern beschlossenen Strompreisdeckels dürften jedenfalls davon ausgehen, dass Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, ohne monetäre Fußtritte auf Einsparungen pfeifen. Weil dieser Strompreisdeckel alle „Topfdeckelaufsetzer“ in Ein- und Zwei-Personen-Haushalten bei einer Einsparung nicht belohnen wird, da diese Haushalte unter die Fördergrenze von 2900 Kilowattstunden fallen – im Gegensatz zu den 136.000 Familien mit drei und mehr Kindern. Und deshalb werden Ein- und Zwei-Personen-Haushalte auf den Deckel am Kochtopf und andere Spar-Maßnahmen verzichten? Und weiter länger als nötig duschen, wie ein ORF-Kommentator analysierte?



Keine Frage, eine Gesellschaft verändert sich nicht im Zeitraffer. Und Sparanreize sind zweifelsfrei eine Möglichkeit, Verhaltensänderungen zu bewirken. Aber können nicht auch Kampagnen über die Notwendigkeit von persönlichen Energiesparmaßnahmen, die an die Verantwortung und das Hirn jedes einzelnen appellieren, gleiches bewirken? Alles andere würde doch bedeuten, dass wir nur durch monetäre Peitschen vernünftig und verantwortungsbewusst agieren – und Appelle an unser Hirn erfolglos wären. Als ob wir alle Gehirnamputierte wären.

Eine These, die widerlegt werden sollte – nicht nur durch kürzeres Duschen im Single-Haushalt!



Einen Tag mit viel geistiger Energie wünscht Ihnen

Carina Kerschbaumer