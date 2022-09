Als der russische Machthaber Wladimir Putin nun beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok ausgiebig am Wort war, hörte man in der Substanz wenig Neues: Rundumschläge gegen den Westen, Betonung eigenet Stärke, Rechtfertigung des Ukraine-Überfalls, Abspiel der Schuld an Europa und die USA.