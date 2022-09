Wenn man genau hinschaut, dann kann man in der Ferne das Meer erkennen. Als blasser Silberstreifen zeichnet es sich in der Abenddämmerung am Horizont ab.



Viele Jahre war ich nicht mehr in dem kleinen Dorf im Karst oberhalb von Triest. Doch es scheint, als sei die Zeit hier stehengeblieben. Im Hof vor dem alten Steinhaus sitzen wie eh und je fröhlich schwatzend die Gäste bei einem Glas Malvasia. Und Andrej, der Hausherr, kehrt auf dem Traktor müde von der Feldarbeit heim und wird freudig vom Hund begrüßt.



Ein paar Tische weiter stimmt ein Akkordeonspieler für eine kleine Geburtstagsrunde „Tanti auguri“ an, die italienische Version von Happy Birthday, die er in lustige Polkas übergehen lässt. Es wird gelacht, geschmaust, getanzt, gelebt.



Ich mag diese Momente zwanglosen Zusammenseins, dieses natürliche Miteinander voller Intensität ohne steife Tischreden und Etikette, auf das sich die Leute im Küstenland so gut verstehen.



Doch das Idyll war immer brüchig und ist es bis heute noch. „Du weißt, dass ich Slawe, Deutscher und Italiener bin“, schrieb der Triester Schriftsteller Scipio Slataper, der 1915 im Kampf gegen das Habsburgerreich fiel, in einem Brief an seine Frau.



Heute ist es nicht mehr eine als konfliktreich erlebte komplexe mitteleuropäische Identität, die für Verwerfungen sorgt. Triest ist einmal mehr „Seismograph“ (Paolo Rumiz) für andere große Entwicklungen, nunmehr von globalem Ausmaß. Überall auf dem Weg durch die Dörfer entlang der Küste kann man Migranten sehen, in erster Linie junge Burschen, die in kleinen Gruppen am Straßenrand marschieren, oder vor den Häusern lagern. Seit Wochen überqueren sie – über die Balkanroute kommend – die nahe Grenze: Bengalen, Irakis, Pakistaner, Inder, Afghanen. Allein am Montag dieser Woche hat die Polizei in der Via Flavia in Triest 66 Migranten aufgegriffen. Die Flüchtlingsquartiere wie die Casa Malala und das Pfadfinderheim in Prosecco platzen aus allen Nähten. Zu Dutzenden schlafen die Neuankömmlinge auf der piazza Libertà. Der Herbst naht. Die Caritas schlägt Alarm.



Der Staat scheint vor dem neuen Ansturm zu resignieren. Die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Italiens sei ins Stocken geraten, schreibt der Triester „Piccolo“. Nach dem Sturz von Ministerpräsident Mario Draghi ist das Chaos zurück. Zu viele Krisen auf einmal. Und noch im September wird ein neues Parlament gewählt. Die Migration wird neben der Energieknappheit eines der Hauptthemen im Wahlkampf sein. Glaubt man den Umfragen, dann werden aber Giorgia Meloni und ihre rechtsnationalistischen „Fratelli d‘Italia“, die dem Land die Rückkehr zu alter Größe versprechen, den Sieg davongetragen.



Fast auf den Tag genau 100 Jahre nach Benito Mussolinis Marsch auf Rom könnte damit eine Postfaschistin Italiens neue Regierungschefin werden. Was für ein böser Streich der Geschichte, meint Ihr