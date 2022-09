Um es mit Falco zu sagen: Two, one, zero, der Alarm ist rot, Wien in Not, cha-cha-cha! Nein? In Russland soll es vorkommen, dass Energiemanager, die beim obersten Boss in Ungnade fallen, tatsächlich fallen – aus dem Fenster. Bei uns hingegen werden sie vom „Tsunami überrollt“ und bleiben fest im Sessel picken. Da soll noch einer sagen, die westliche Demokratie wäre nicht stabil.