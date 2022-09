Die Europäische Union ist ganz praktisch, solange sie sich um regulatorische Lästigkeiten kümmert, vom einheitlichen Ladekabel bis zur genormten Staubsaugerleistung – so sieht man das die meiste Zeit in den Mitgliedsländern. Sobald aber innenpolitische Interessen vorgehen, sollen sich die Brüsseler Bürokraten doch bitte heraushalten. Man will sich nicht in die Karten schauen lassen, bei der Gesundheit nicht, bei den Finanzen nicht und bei der Energie schon gar nicht.