Es gehört zu den vielen Unübersichtlichkeiten unseres aktuell so undurchsichtigen wie schwer vorhersehbaren Alltags: Viele Menschen wissen es heute noch gar nicht, dass sie schon bald viel weniger Geld zur Verfügung haben werden. Zumindest weniger für Dinge des Lebens, die man über die täglichen Grundbedürfnisse hinaus lange Zeit für selbstverständlich hielt. Skifahren gehört hier dazu. Auch wenn das passionierte Bergfexe womöglich in Abrede stellen, aber: Skifahren ist kein Grundnahrungsmittel. Was den einzelnen betrifft.