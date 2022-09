Wer sich darüber aufregen kann, dass teure Autos mit ukrainischen Kennzeichen in der Wiener Operngarage parken, der darf sich gerne auch über die russischen Luxuswagen alterieren, die die VIP-Parkebene am Flughafen Helsinki blockieren. Russische Staatsbürger, die im Westen Urlaub machen wollen, tun das nach wie vor, Flugverbote hin, Krieg her. Auf den Sanktionslisten stehen nur ein paar Hundert Menschen. Die Türkei und Serbien bieten sich zum Transit an, wer selber ein Flugzeug oder eine Jacht hat, tut sich noch leichter.