Wenn in Österreich eine Bäckerei dazu übergeht, nur noch bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren, macht sie Schlagzeilen. In den Niederlanden ist es genau umgekehrt. So viel Aufmerksamkeit würde einem Händler dort nur zuteil, würde er das Plastikgeld ganz aus dem Geschäft verbannen. Was freilich nicht passieren wird.