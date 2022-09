Ein Professor meinte zur Strom- und Gaskrise: Die Energie sei derzeit nicht zu teuer, sondern lediglich zu knapp. Da hat er einerseits recht, denn ich merke täglich beim Aufstehen, wie sehr mir jede Energie fehlt. Andererseits haben wir schon in der Schule gelernt, dass man Energie gar nicht „erzeugen“ kann, sondern nur umwandeln. Sie kann also gar nicht fehlen, sondern sie lungert höchstens in falscher Form am falschen Ort herum. Über Details informieren Arzt, Apotheker und „Wien Energie“.