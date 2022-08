Die Amerikaner grämen sich, weil sie einen Präsidenten haben, der demnächst seinen 80er feiert und überlegt, 2024 noch einmal für vier Jahre anzutreten. Da haben sie die Italiener noch nicht gesehen. Dort zieht gerade Silvio Berlusconi in den Wahlkampf, fast 86 Jahre hat er schon verbracht auf unserem Planeten, und gar nicht fad.



Staatspräsident, wie Biden, würde Berlusconi auch gern sein, aber weil dieses Ansinnen gescheitert ist, versucht er jetzt, als Abgeordneter in den Senat einzuziehen – da gibt’s ja auch einen Präsidentensessel, den man ergattern könnte. Für ihn geht’s um seine politische Rehabilitation. Nachdem er 2013 wegen Bilanzfälschung verurteilt worden war, war er für Ämter gesperrt. Die Gefängnisstrafe von vier Jahren schrumpfte wegen seines hohen Alters auf ein Jahr Sozialdienst. Auch ein Vorteil.

Berlusconi verspricht kostenlosen Zahnersatz für Senioren, niedrigere Steuern und „Erneuerung.“ Damit kennt er sich aus, man sieht es ihm an. Ob sich die italienische Wirtschaft, die unter der Schuldenlast stöhnt, auch so leicht verjüngen und behübschen lässt?