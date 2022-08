Drinnen ein überraschend einberufener Krisengipfel. Draußen auf dem Ballhausplatz Dunkelheit. Nicht nur optisch, auch inhaltlich glich sich an diesem Sonntagabend vieles dieser diffusen Szenerie an. Finanzminister Magnus Brunner berichtete, dass die Wien Energie in eine finanzielle Notlage geraten sei – und nun „dringend Unterstützung“ vom Bund benötige.