Leserbrief zu Offen gesagt "Der Staat wird's schon richten", 28. 8.



Unser Sozialsystem ist so konzipiert, dass die Einkommensschwachen entsprechende Transferleistungen erhalten. Mittlerweile ufern diese Zahlungen aus. Die Agenda Austria hat bereits dargelegt, dass die einkommensschwachen Haushalte durch die staatlichen Hilfen überkompensiert werden. Als Angehöriger des Mittelstandes lohnt es sich nicht mehr, einem Erwerb nachzugehen, weil am Ende des Tages weniger übrig bleibt. Die Politiker:innen fördern diese Ungleichbehandlung weiter, anstatt endlich die Ursache für die Inflation an der Wurzel zu bekämpfen.

Markus Bernhart, Deutschlandsberg