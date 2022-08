Die sengende Hitze der Teuerungsglut brennt seit Monaten Löcher in die Geldtaschen der Österreicherinnen und Österreicher. Diese Entwicklung bremsen wollend, hatte die Regierung gleich mit Beginn des Preisauftriebs riesige Entlastungspakte im Umfang von 28 Milliarden Euro als sofortige Löschmaßnahme angekündigt. Doch alles, was bisher an Hilfsgeldern floss, waren bestenfalls Tropfen auf den heißen Stein.