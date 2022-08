Es ist ja nicht so, dass in den seit Jahren polarisierten USA das politische Klima nicht schon aufgeheizt wäre. Nun scheinen die USA nach einem heißen Sommer vor einem explosiven Herbst zu stehen. Da wären zunächst die Kongress-Wahlen im November und in den Folgemonaten Weichenstellungen, wer ins Rennen um die Präsidentschaft 2024 geht. Sollte Joe Biden seine Mehrheit im Kongress verlieren und als „lahme Ente“ weiterregieren müssen, wird dies den Elan schwächen, mit dem er in zwei Jahren in den Wahlkampf zieht – sofern er sich so entscheidet. Gegen Trump zu gewinnen, wird derzeit nur Biden zugetraut.