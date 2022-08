Mut gehört zum Menschsein, er ist auch in der Zivilisation nicht auszurotten. Zwar gilt der Grundsatz: Je mehr wir wissen, desto weniger müssen wir uns trauen. Aber zum Glück wissen wir ja fast nichts.

Mut kann man nicht kaufen. Und wäre er käuflich, dann müsste man wohl stark zweifeln, ob diese Ware in unseren Breiten und Zeiten zu einem Bestseller werden kann. Denn in unserer kleinen, bedrohten Abendlands-Zivilisation gibt es kaum Anlässe, in denen Mut erforderlich ist, um den Alltag zu bestreiten.