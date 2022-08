Jetzt hat auch Wien sein Düdelingen. Fußball ist eine einfache Sportart, ätzte ein Poster spät nachts, 22 Männer laufen dem Ball hinterher, und am Ende gewinnt Liechtenstein. Waren Sie schon einmal dort, ohne Koffer, mit? Muss auch passen, weiß nur: alpiner Zwergstaat, der sechstkleinste der Welt. 25 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, eingeklemmt zwischen Österreich und Schweiz, die 260 Mal größer sind. Eine Demokratie von Fürsten Gnaden. 39.000 Einwohner. Keine Armee, dafür eine Bank, die 180 Milliarden Kundengeld verwaltet, manche sagen noch immer, der kleine Staat sei eine große Waschmaschine, aber so was sagt man nicht. Sieben Fußballvereine im ganzen Land, die Namen tragen wie FC Balzers, USV Eschen-Mauren oder FC Schaan.