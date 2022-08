Haben wir keine anderen Sorgen? Das mögen sich viele denken, wenn sie in Zeiten von Krieg, Klimakrise, Inflation, Pandemie und Existenznöten mit dem Themenkreis Transgender/Intersexualität konfrontiert werden. Wenige sind betroffen, die meisten fangen damit nichts an. Und tatsächlich ist es ja der noch immer herrschenden Gunst der Stunde zu verdanken, dass wir als Gesellschaft überhaupt die Kapazität aufbringen, uns „um so was“ zu kümmern.