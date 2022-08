In der Hochphase von Corona war sich eine deutliche Mehrheit einig, dass auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnis das Virus einen teuflischen Charakter aufweist und der Staat mitunter tief in die Grundrechte eingreifen muss. Dass nicht alles optimal gelaufen ist, die Politik bisweilen zu zögerlich, punktuell auch überschießend gehandelt hat, steht auf einem anderen Blatt. Rückblickend ist jeder schlauer. Nur eine Minderheit widersprach den Experten, zog die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Zweifel. Dem Fanatismus einiger Schwurbler ist es geschuldet, dass Politiker und Corona-Experten unter Polizeischutz gestellt werden mussten.