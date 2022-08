Sie rasen der Gefahr entgegen, bei Feuer, Wind oder Wassermassen und retten Menschen aus höchster Not: Wenn man in den Bildern von umgeknickten Bäumen und Strommasten, überfluteten Straßen und zerstörten Häusern der vergangenen Tage Lichtblicke sucht, dann sind sie es: die Einsatzkräfte, die Stunde um Stunde anderen helfen – und das unter den schlimmsten und schwierigsten Umständen. Allein am Donnerstag waren rund 400 steirische Feuerwehren mit etwa 5000 Kameradinnen und Kameraden im Unwettereinsatz. Das sind mehr als die Hälfte aller Wehren im ganzen Land.