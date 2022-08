Sie hat genug: Am Freitag Abend trat Oksana Pokaltschuk zurück. Die Chefin von Amnesty International Ukraine protestierte damit gegen den Bericht ihres Arbeitgebers. Die Londoner Zentrale der Menschenrechtsorganisation hatte dem ukrainischen Militär vorgeworfen, ohne Not Zivilisten zu gefährden, indem es sich in einigen Fällen in Wohngebieten verschanzt habe. Auch Präsident Selenskyj kritisierte den Bericht. Die russische Propaganda verbreitete ihn begeistert.

Die souveräne Reaktion der Kiewer Regierung wäre es gewesen, kühl eine Überprüfung der Vorwürfe anzukündigen. Ja, Menschenrechte gelten universell, und auch Opfer, die sich gegen einen Aggressor verteidigen, haben sie zu respektieren.