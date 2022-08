Golly! Sie hatten Geburtstag. Das ist per se ja nicht allzu bemerkenswert, weil jeder Mensch einen zu haben pflegt. Erstaunlicher war schon, dass Ihnen zum 41. sowohl Prinz Charles und Herzogin Camilla als auch Prinz William und Herzogin Kate herzliche Grüße auf Instagram bestellen ließen.



Ein Friedensoffert an die Prinzenräuberin sozusagen – und eine solche pazifistische Geste ist in Zeiten wie diesen viel wert! Das Verhältnis von Ihnen und Ihrem Gatten Harry (Spitzname: Prinz von der Rolle) zu den ritentreueren britischen Royals ist seit Ihrer Notrutsche nach Kalifornien unterkühlt wie eine Novembernebelnacht in den Londoner Docklands.