Nicht nur Reste verkohlter Bäume klagen an, auch Familie Pahor. Sie wohnen im italienischen Karst bei Triest und haben nur durch viel Glück ihr Anwesen nicht verloren. Als das Feuer kam, sei man schlecht vorbereitet gewesen. In der Region waren keine Löschflugzeuge stationiert, die Feuerwehren nicht gut ausgerüstet. War man Brände doch eher in eher südlicheren Teilen des Landes gewohnt.