"Wenn wir nichts machen, wird es für Kärnten gut werden, wenn wir etwas machen, wird es für Kärnten sehr gut werden." Es ist keine Woche her, dass Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig in einem Gespräch mit Journalisten das Thema Koralmbahn mit diesen Worten umriss. Nur: Was nun genau gemacht wird, da blieb sie kryptisch – wie es überhaupt alle relevanten Personen und Organisationen sind. Man spricht von Positionspapieren, Masterplänen, aber selbst mit Managersprache Vertraute sind am Ende ratlos.