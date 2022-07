Da war doch was. Zum Beispiel das kollektive Staunen über Delfine, die in der Lagune von Venedig auftauchten. Videos gingen viral, wie Natur zurückfand in Räume, die Menschen im ersten Corona-Lockdown nicht mehr bevölkerten. Denker wie Matthias Horx sahen die Zeitenwende dämmern und im temporären Rückschritt eine Chance für den gesellschaftlichen Fortschritt.