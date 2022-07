Vor ein paar Wochen tauchte das Gerücht auf, der Gesundheitsminister bastle an der Aufhebung der Quarantänepflicht. Wer positiv sei, aber keine Symptome aufweise, könne seine eigenen vier Wände verlassen, müsse allerdings in freier Wildbahn eine Maske tragen. Im Ministerium hieß es dazu, man könne das Gerücht nicht bestätigen, man arbeite an verschiedenen Optionen.