Elf Jahre nach dem demokratischen Wandel in Tunesien hat das nordafrikanische Land über die Rückkehr zur Autokratie abgestimmt. Staatspräsident Kais Saiedlegte seinem Volk eine neue Verfassung vor, die ihm diktatorische Vollmachten sichern soll. Im Stil des "starken Mannes" verspricht er, er werde alle Probleme lösen, wenn die Wähler ihm nur genug Befugnisse geben.



Wenn er damit durchkommt, enden die letzten Hoffnungen des Arabischen Frühlings, der 2011 mit dem Umsturz in Tunesien begann: Als die Tunesier damals Ben Alis Herrschaft abschüttelten, setzten sie die Protestwelle in Gang. Nur in Tunesien gelang der Übergang zur Demokratie.