"Dort oben leuchten die Sterne, hier unten, da leuchten wir“ – treffender als diese Liedzeilen kann man es nicht beschreiben. Während der Nachthimmel natürlich erstrahlt, erzeugen wir auf der Erde enorm viel künstliches Licht. Schaufenster präsentieren uns noch um 23 Uhr die neueste Mode, die illuminierte Werbetafel will uns um 1 Uhr morgens das eben eröffnete Fitnessstudio schmackhaft machen, beim nächtlichen Spaziergang durch die Stadt schaut man in Bürokomplexe und zig Privathaushalte – in beleuchtete Zimmer, oft ohne Menschen.