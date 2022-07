Man muss die Styriarte und ihre Protagonisten schon gut kennen, um zu bemerken, dass sich in die Bilanz diesmal ein paar Töne in Moll eingeschlichen haben. Während Intendant Mathis Huber sonst alle Jahre verlässlich über künstlerische und finanzielle Erfolge informiert, zeigt 2022, dass Pandemie und Inflation auch an einem so gestandenen und seit Jahrzehnten etablierten Festival nicht so einfach vorübergeht. "Wir haben während der totalen Krise gespielt", sagt Huber, der angibt, dass an manchen Tagen mehr Karten zurückgegeben als verkauft worden sind.