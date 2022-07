Urlaub machen bereitet mir massive Probleme. Zwar bin ich in der Lage, einen Zielort herauszusuchen, eine Unterkunft zu buchen und loszufahren, aber Urlaub im Sinne von Abschalten und Seele baumeln lassen, das ist mir nicht möglich: Ich kann die Schriftstellerin in mir nicht zum Nichtstun verdammen. Sie hört einfach nicht auf mich. Ich kann sie aber auch nicht allein zu Hause lassen, wer weiß, was sie dort anstellt, tagelang unbeaufsichtigt.