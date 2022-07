Kürzlich wurde die amerikanische Autorin des bekannten Buches „How to murder your husband“ nach einem siebenwöchigen Prozess für den brutalen Mord an ihrem Ehemann schuldig gesprochen. Einige Jahre nach Erscheinen des Romans erschoss die alte Dame ihren Partner hinterrücks mit einer Ghost Gun, einer selbst zusammengebauten Waffe ohne Seriennummer, deren Einzelteile sie sich Stück für Stück bestellt hatte, kleine, unauffällig eingeschlagene Pakete, die die Zusteller über Monate hinweg lieferten, eines nach dem anderen, bis irgendwann ein ganzer Tod im Postkasten angekommen war. Zuvor versicherte sie ihm erst ihre Liebe und dann sein Leben, um nur Tage nach seinem Sterben in Gestalt der trauernden Witwe mit bekümmerten Gesicht das fällig gewordene Geld einzusammeln.