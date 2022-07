Welche Regierung derzeit die Erwartungen der Menschen erfüllen kann? Kein Anti-Teuerungspaket wird die wöchentlichen Mehrkosten für Tankfüllung oder den Einkaufskorb ausgleichen können. Warum also, fragen Leserinnen, werde nicht offen gesagt „Wir können nur die sozial Schwächeren unterstützen?“

Warum wird also die Illusion aufrecht erhalten, der Staat wäre verantwortlich, nahezu alle Verluste auszugleichen? Oder die Illusion, der Staat würde von einem reichen Onkel aus den USA und nicht von allen Steuerzahlern finanziert.

Eine Psychologin hat nun eine Diagnose über unseren Allgemeinzustand nach all den Krisen, den rasant steigenden Preisen, der höchsten Inflation seit 47 Jahren gestellt. Wir wären, sagt sie, bislang als Erwachsene „ökonomisch gesehen etwas pubertär“ gewesen, weil wir dachten, es müsste weiter alles nach oben gehen. Jetzt würde erkannt, dass es Grenzen oder gar Rückschritt und Verzicht gebe und viele würden jetzt erst „ökonomisch erwachsen“.

Da werden manche allerdings heftig widersprechen. Zumindest alle, die Verzicht nicht erst seit den Teuerungsexzessen an der Zapfsäule kennen und den Luxus „ökonomischer Pubertät“ nie durchliefen. Wie Familien mit mehreren Kindern, die mit einem Durchschnittseinkommen immer Grenzen kannten. Oder jene Leserin und Frau eines ÖBB-Beamten mit vier Kindern, die sich am Telefon darüber beschwerte, dass „heute jeder glaubt, bereits arm zu sein, wenn er sich einmal keinen Urlaub am Meer leisten kann“. Sie hätte mit ihrer Großfamilie mit nur einem Gehalt niemals gedacht, sie sei deshalb arm, weil sie anstelle eines Urlaubs in Caorle das Geld für den Hausbau sparten.

Also eine Frau, die eines immer gewesen ist: ökonomisch erwachsen.