Die reglementierte und betonierte Moderne bietet nur selten Momente, in denen sich unsere wahre Natur als Jäger und Sammler artgerecht (also hemmungslos) freie Wildbahn bricht. Ein solches Reservat ist das Schwammerlsuchen: Man zieht im guten Klauben fröhlich durch die Botanik, atmet würzigen Tannenduft und freut sich über Funde im taufrischen Hain. So steht es zumindest im Fremdenverkehrsprospekt.