Zehn Einsätze in 14 Tagen leisteten zuletzt die Bergretter im Rax-Schneeberg-Gebiet. Sie und viele ihrer Kollegen sind in dieser Jahreszeit wieder besonders gefragt – aber nicht so sehr aufgrund unabsehbarer Notfälle, sondern viel häufiger als Resultat von Leichtsinn, Unkenntnis und achselzuckender Wurschtigkeit am Berg.