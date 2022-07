Letztens endlich Liegewiese. Erster Badeausflug diesen Sommer, zu Besuch bei Häschen, und was ist zu berichten? Gut sichtbar hat bei uns beiden die Nabeltiefe deutlich zugenommen. Indizienmäßig spricht das sehr dafür, dass wir in den leibesmittleren Jahren angekommen sind: jenes Lebensalter, in dem sich die Leibesmitte unübersehbar ins Kugelige zu dehnen beginnt. Es sei denn, man macht 200 Sit-ups am Tag, aber derart viel Bauchmuskeltraining soll ja gar nicht gesund sein fürs Kreuz, wie sich unlängst der Fachpublikation kleinezeitung.at entnehmen ließ.