In der Demokratie werben Politiker um Vertrauen. Sie bekommen es aber nicht – zumindest nicht mehr in Österreich. Kürzlich ergab eine OECD-Studie, dass die Zufriedenheit mit Politikern fast nirgends so gering ist wie bei uns. Jetzt erhärtet der aktuelle "Vertrauensindex" (erhoben von der Presseagentur APA und der Meinungsforschungsfirma OGM) diesen Befund. Nur mehr fünf von 27 Spitzenpolitikern aller Parteien liegen im Saldo aus positiven und negativen Urteilen überhaupt noch oberhalb von null. Im März waren es sieben. Gletscherschmelze bei wankenden, schwankenden, abdankenden Riesen. Waren sie denn je Riesen?



Dass die heimische Politik derart durchfällt, verwundert nicht: Einerseits sind die Zeiten betrüblich und die zu überbringenden Botschaften schlecht. Es gibt wenig zu verteilen, aber viel zu verlieren. Andererseits verwenden die Volksvertreter einen Gutteil ihrer Zeit und Kraft für gegenseitige Abwertung und Entblößung. Der ÖVP-U-Ausschuss, kleinliche Streiterei im Nationalrat, wechselseitige Strafanzeigen, das Tauziehen mit dem Rechnungshof, Zwielicht in Vorfeldorganisationen, Querschüsse aus Brüssel, überdehnte Finanzoptimierung bei offenbar allen Fraktionen, das trägt wahrlich nicht zur Erbauung und Erquickung des Publikums bei.



Nun ist schon klar, dass die Politik kein Mädchenpensionat ist (prügeln Sie mich bitte nicht über Gebühr für diesen skandalösen Mangel an Gendersensibilität in der Wortwahl). Es gibt bekanntlich widerstreitende Interessen und unterschiedliche Blicke auf die Welt, Gott sei Dank ist das in freien Ländern so. Man möge alles offen austragen und nichts unter den Teppich kehren. Schön wäre aber, in diesem Wettstreit auf die Kraft des Arguments, die Schärfe des Verstandes, den Glanz der Logik, die Erhabenheit des Anstands und die Kunst der wertschätzenden Debatte zu setzen.



Wir brauchen Staatsdiener im Wortsinn: kritikfähige, neugierige, gefestigte, in sich ruhende Menschen, die das ihnen übertragene Amt nicht als Selbstverherrlichungs- und Fremderniedrigungsbühne begreifen, sondern als ehrende Pflicht, der Gesellschaft Gutes zu tun. Ja, das klingt freilich unheilbar naiv! Aber ein paar solche haben wir ja. Hegen und pflegen wir sie. Es könnten Zeiten kommen, in denen es mehr als bisher auf sie ankommt.





Wunderbares am Wochenende wünscht