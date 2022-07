Manche Leser können das Kopfschütteln über den Präsidenten der Wirtschaftskammer nicht verstehen. Er habe, meinen sie, nur gesagt, was Sache ist. Dass die EU bei der Verhängung der Sanktionen gegen Russland nicht bis zum Ende gedacht habe und somit nur eine Hirnhälfte benützte. Die zweite Hirnhälfte hätte wohl davor gewarnt, dass die Sanktionen weniger ein Schuss ins Knie der Russen als vielmehr einer ins europäische Knie, in die europäische Wirtschaft und damit in jeden Haushalt sein könnten. Dass sie somit zu sozialen und politischen Verwerfungen in der EU führen, aber der gewünschte Druck auf den Despoten ausbleibt.