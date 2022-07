Wahrscheinlich würde er nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich das Popularitätsranking von Politikern anführen: Robert Habeck. Der deutsche Vizekanzler und langjährige Grünen-Chef kommt heute für ein paar Stunden nach Wien – auf Einladung seines Parteifreunds Werner Kogler. Habeck besucht in Simmering die stärkste Grosswärmepumpe Europas, trifft Umweltministerin Gewessler, Wirtschaftsminister Kocher, Europaministerin Edtstadler und schaut vor dem Weiterflug am frühen Abend noch beim Bundespräsidenten vorbei. Ein Termin im Kanzleramt kam nicht zustande, weil Nehammer in Israel weilt. Der Kanzler hatte Habeck erst kürzlich in Berlin getroffen.