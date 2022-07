Dunkle Gewitterwolken ziehen auf. Sie kündigen Ungemach an, eines, das die letzten drei Generationen so noch nicht erlebt haben werden. Nur die Ältesten wissen Bescheid und rufen Erinnerungen ab an Zeiten, als nur die Küche beheizt war. Normalerweise eilt man in solchen Momenten der Bedrohung ins Haus, schließt die Fensterbalken und schützt Gefährdetes. Die Regierung hingegen bleibt trotzig im Freien. Sie mag keine Alarmstufen. Sie mag kein Rot. Sie will nichts hören von "kriegswirtschaftlichen Zuständen", wo keine Marktlogik mehr greift und keine Einmal-Alimente. Sie übt sich in Gelassenheit, die sie selbst nicht glaubt. Sie will niemandem den Sommer nehmen. Ein fataler Ehrgeiz. Die Regierung infantilisiert aus falscher Pädagogik die Beziehung zu den Bürgern und verstärkt so deren tief sitzendes Misstrauen. Das hat eine Tragik.