Vor mittlerweile 15 Jahren debütierte Lewis Hamilton in der Formel 1. 2007 fuhr er mit dem McLaren-Mercedes gleich viermal auf die oberste Stufe des Siegerpodests. Und am Ende hatte er sogar Fernando Alonso aus dem Team gedrängt. Die Siegesserie riss bis heuer nie ab – in jedem Jahr gewann Sir Lewis zumindest einmal.