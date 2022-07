Lange schlafen ist schön. Noch schöner ist das sehr frühe Aufstehen, wenn es den kühlen, schattigen Sommermorgen einer langen Bergwanderung erschließt. „Im Frühtau zu Berge“ schwindet an den steilen Hängen zögernd die Nacht, sie krallt sich vergeblich fest im Geäst der dichten Wälder und an den zerknittert verwitterten Felswänden tiefer Schluchten. Unaufhaltsam siegt das Licht über die halb erstarrte Finsternis. Schon sind die ersten Gipfel in gleißendes Gold getaucht, die Sonne tastet sich spielerisch vor in tiefere Lagen.