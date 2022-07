Sie zählen wahrscheinlich zu jenen, die Atomkraft in Österreich ablehnen. Warum ich Ihnen dies unterstelle? Oder positiv formuliert: warum ich dies annehme? Weil eine Umfrage soeben ergeben hat, dass 72 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Atomkraft ablehnt. Womit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Sie wie auch ich zu diesen 72 Prozent zählen. Aus diesem Grund werden wohl auch viele gehofft haben, dass die gestrige Abstimmung im EU-Parlament über die umstrittene Einstufung von Gas und Atomkraft als grüne, klimafreundliche Investition die nötigen 353 Stimmen für ein Nein erhält. Haben sie nicht. Gas und Atomkraft gelten somit vorerst als klimafreundlich. Verwerflich und kurzsichtig? Oder angesichts der Energiekrise kurzfristig weitsichtig?



Die Beurteilung hängt wohl davon ab, ob man zu jenen zählt, die wie unsere Energieministerin Nein zur Atomkraft sagen, aber gleichzeitig ohne Protest akzeptieren, dass Österreich über zehn Prozent seines Stroms aus ausländischem Atomstrom bezieht. Ja, das will keiner von uns Atomstromgegnern gerne hören, schon gar nicht die Energieministerin. Wie wir auch nicht damit konfrontiert werden wollen, dass wir bei der aktuellen Suche nach neuen Energiequellen mit Ländern verhandeln, in denen wir die Augen vor Missständen ziemlich fest schließen müssen. Keine Frage, Fotovoltaik, Windräder, Wärmepumpen sind die Zukunft. Über den kommenden Winter werden sie uns aber nicht retten.



Ja, Atomkraftwerke sind nach Einschätzung von Experten teuer, unwirtschaftlich, unsicher und aufgrund des radioaktiven Abfalls eine inakzeptable Belastung künftiger Generationen. Nur: In der aktuellen Krisensituation gibt es ein großes ABER – für den Atomstrom wie für freundliche Gesichter gegenüber Herrschern und Kronprinzen, denen vor kurzem noch wegen eines ermordeten Journalisten keiner mehr die Hand schütteln wollte. Jetzt wird sie wieder geschüttelt.



Politische Doppelmoral? Eine Doppelmoral aus ökonomischer Notwendigkeit und eine, um sich die aus moralischen Gründen nötigen Boykottmaßnahmen gegen Russland leisten zu können. Weil wir im Winter nicht frieren und nicht noch mehr Wohlstandsverluste hinnehmen wollen. Und keine kluge Regierung die daraus folgenden sozialen Verwerfungen riskieren wird. Zu dieser Doppelmoral sollten wir uns aber auch bekennen. Und den moralischen Zeigefinger in der Tasche lassen. Auch gegenüber dem französischen EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der mit Blick auf die Abhängigkeit von russischem Gas Deutschlands Regierung nun auffordert, ihren Atomausstieg im Interesse Europas vorerst zu verschieben.



Einen Tag ohne Doppelmoral wünscht Ihnen