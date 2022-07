Die Amtsübergabe in der steirischen Landstube hatte Seltenheitswert: Rar ist es geworden, dass ein Politiker nicht geht, weil er muss, sondern weil er aus freien Stücken den Zeitpunkt für gekommen hält. Und rar ist es, dass der Nachfolger nicht als Zufallsprodukt nächtlichen Intrigenspiels aus dem Zauberhut rollt, sondern in Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, an die Aufgabe herangeführt wurde.