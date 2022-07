Manchmal ändert sich der Geruchssinn, manche bekommen ein neues Muttermal, anderen schmeckt plötzlich kein Alkohol mehr. Schon in den allerersten Wochen macht sich eine Schwangerschaft für Frauen oft deutlich bemerkbar. Wer das weiß, kann erahnen, was für eine schwere Entscheidung es ist, sie abzubrechen. Schätzungen zufolge entscheiden sich in Österreich jedes Jahr 30.000 Frauen dafür. Keine von ihnen wird das leichtfertig tun.