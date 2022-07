Bei dieser Hitze dreht sich vieles um. „Nie gehe ich so gern arbeiten wie derzeit“, sagt Käti, die in einer Dachgeschoßwohnung lebt, aber ein klimatisiertes Büro hat, „wenn das so weitergeht, nehm ich mir demnächst die Nachtkastllampe von daheim mit und schlaf unterm Schreibtisch.“ Ich dagegen schaue in einen hitzeflirrenden Garten voller japsender Spatzen und denke voll Sehnsucht an das Frühjahr, als ich das erste Mal auf dem Fahrrad ins Büro fuhr.