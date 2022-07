Afghanistan, Saudi-Arabien, Russland … USA? Von einem liberalen Staat zu einer … ja, was denn eigentlich? Einem Staat, in welchem Frauen im gebärfähigen Alter nicht nur mit dem moralischen Zeigefinger, sondern auch mit Gefängnis gedroht wird. Also dann, wenn sie sich zu einem blöden Zeitpunkt (ungewollt schwanger), am falschen Ort (in einem US-Bundesstaat, in welchem Schwangerschaftsabbruch verboten ist) befinden und die Schwangerschaft vorzeitig beenden.