Sie raucht an diesem Abend mehr als üblich. „Der Typ, ey“, sagt meine Freundin, „der macht mich echt fertig.“ Und ich wundere mich, warum er jetzt „der Typ“ heißt, wo er letzte Woche noch einen Namen hatte, gefolgt von schmeichelhaften – wenn auch etwas unkonkreten – Adjektiven („toll“, „so süß“, „mega nett“). Der Typ jedenfalls, er meldet sich nicht. „Dabei war es so schön am Wochenende!“, ruft sie mit großen Augen der Verzweiflung. „Wir hingen zusammen rum, haben die vierte Staffel ,Stranger Things‘ weg gesuchtet.“ Sie hätten sich die ganze Zeit in den Armen gelegen, er sei „total liebevoll“ gewesen.